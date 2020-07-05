Нині українці з туристичною метою можуть потрапити лише у Хорватію

Згідно даних офіційного сайту МЗС нині українці з туристичною метою можуть потрапити лише у Хорватію. У решту ЄС пустять лише на навчання, чи приміром якщо ви моряк чи дипломат.

Для цього треба оформити окремий дозвіл. Чи мали наші громадяни, що летіли до Афін, такі дозволи і якщо ні - чому авіакомпанії взяли людей на борт - поки невідомо.