Моряки та дипломати: у МЗС пояснили, для кого відкрили Європу [ Редактировать ]
Згідно даних офіційного сайту МЗС нині українці з туристичною метою можуть потрапити лише у Хорватію. У решту ЄС пустять лише на навчання, чи приміром якщо ви моряк чи дипломат.
Для цього треба оформити окремий дозвіл. Чи мали наші громадяни, що летіли до Афін, такі дозволи і якщо ні - чому авіакомпанії взяли людей на борт - поки невідомо.
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