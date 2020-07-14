Власти Львова разрешили возобновить работу гостиниц, хостелов и других заведений размещения с 15 июля, а детских садов - с 17 июля. Об этом сообщает Львовский горсовет со ссылкой на решение комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Запрещается посещение мест общественного пребывания и общественного транспорта без масок и удостоверения личности, проведение различных мероприятий в количестве более 10 человек, деятельность заведений общественного питания с 23:00 до 7:00.

Под запретом остается работа театров и кинотеатров, детских учреждений отдыха и оздоровления.

Напомним, что 13 июля в Украине заболевание COVID-19 было подтверждено еще у 638 людей. При этом во Львовской области было выявлено 147 инфицированных.

Ранее сообщалось, что во Львовской области местные власти приняли решение ослабить карантин. По данным Минздрава, Галичина перестала быть регионом с широким распространением COVID-19.