На Луганщині досі ліквідують наслідки масштабної пожежі в селище Смолянинове. Вже вивезли близько тисячі тонн сміття від згорілих будинків і продовжують розчищати вулиці та прибудинкові території.

Цю діяльність координує штаб Луганського осередку "Опозиційної платформи - За життя". У перші ж дні пожежі він об'єднав підприємців області для боротьби з наслідками лиха.