Штаб "Опозиційної платформи - За життя" координує ліквідацію пожежі на Луганщині [ Редактировать ]
На Луганщині досі ліквідують наслідки масштабної пожежі в селище Смолянинове. Вже вивезли близько тисячі тонн сміття від згорілих будинків і продовжують розчищати вулиці та прибудинкові території.
Цю діяльність координує штаб Луганського осередку "Опозиційної платформи - За життя". У перші ж дні пожежі він об'єднав підприємців області для боротьби з наслідками лиха.
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