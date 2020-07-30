Украинская железная дорога запускает поезд в Карпаты. Он отправится из Киева 3 августа, далее будет курсировать по нечетным дням, а из Рахова 4 августа и будет курсировать по четным дням. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Речь идет о поезде №217/218 Киев - Рахов. Билеты уже в продаже, их можно приобрести на официальном сайте компании или в железнодорожных кассах.

Для посадки в поезд пассажиры обязательно должны надеть защитную маску, а также пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон. Учитывая меры безопасности пассажирам рекомендуется как можно меньше передвигаться по вагонам.

Ранее сообщалось, что в Украине возобновят движение 17 поездов.