"Укрзализныця" запускает поезд в Карпаты [ Редактировать ]
Украинская железная дорога запускает поезд в Карпаты. Он отправится из Киева 3 августа, далее будет курсировать по нечетным дням, а из Рахова 4 августа и будет курсировать по четным дням. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".
Речь идет о поезде №217/218 Киев - Рахов. Билеты уже в продаже, их можно приобрести на официальном сайте компании или в железнодорожных кассах.
Для посадки в поезд пассажиры обязательно должны надеть защитную маску, а также пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон. Учитывая меры безопасности пассажирам рекомендуется как можно меньше передвигаться по вагонам.
Ранее сообщалось, что в Украине возобновят движение 17 поездов.
по теме
Когда УЗ возобновит пассажирское сообщение
"Укрзализныця" готова полностью возобновить пассажирское железнодорожное сообщение
В Украине COVID-19 преодолел новую "красную линию"
За последние сутки прибавилось 1 197 заразившихся
МВД намерено усилить контроль за нелегальным оборотом оружия
Служба безопасности Украины сейчас ведет расследование
Погода на 30 июля: что ждать украинцам
К Украине приближается атмосферный фронт, который принесет немного прохлады в конце июля
30 июля: какой сегодня праздник
30 июля - 211-й день года по григорианскому календарю