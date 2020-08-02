Більше двох сотень років на Закарпатті працює водяна кузня. Електрика не потрібна, головне знаряддя праці - ковальський молот, що рухається за допомогою потоків води. В день ковалі тут майструють щонайменше 20 приладь. Однак ремесло занепадає, чому - дізнавалися мої колеги.

Михайло Пилипчинець, коваль:

Ми з цього шматка зробимо мотику.

Щоб перетворити ось цей шматок металу на мотику ковалю Михайлу Пилипченку потрібно всього 20 хвилин. Чоловік добре розігріває метал. Щойно залізо почервоніло, розбиває його. Таких мотик в день ковалі майструють понад 20. Виготовляють й інші сільськогосподарські приладдя.

Михайло Пилипчинець, коваль:

Клепач, се габор називаться, но німецьке габор, се називаться шотарь,не зубило, це душлак.

Головний ковальський інструмент, ось цей величезний молот. Його вага 120 кілограмів. Він робить мотику пласкою.

Керує молотом Василь: регулює швидкість руху.

Василь Коваль, коваль:

Штанга, аби воду регулірувати. Більше треба - вниз, вниз, менше треба в верх вверх.

У кузні немає жодної розетки, вони тут не потрібні. Все працює природньо. Вогонь плавить, а от молот приводить в дію - вода.

Вода з річки Лисичанка надходить до дерев'яного лотка. Коли ковалі починають працювати відкривають шлюз. Вода падає на дерев'яне колесо від чого воно починає обертатися.

А в кузні починають працювати молоти. Млину вже кілька сотень років, він досі справний. Поряд є ще один. Колись і він працював. Адже раніше ковалів тут було 24. Нині Михайло, якому вже 71 та його напарник Василь - єдині працівники.

Михайло Пилипчинець, коваль:

Всьо, пропадать. Молодьож вся вихала. Роботи нема і до свідання. Тут тоже слабий заробіток. В мене є, я зроблю 20 тяпок - 300 грн.

Нові працівники у кузні надовго не затримуються. От і Василь не знає, наскільки його вистачить. І хоч має прізвище Коваль, це ремесло тільки опановує.

Василь Коваль, коваль:

Фамілія моя Коваль, та за то я кажу що я народився ковальом.

Молодь звикла до автоматичних машин. А кузня Гамора справжня спадщина наших предків. Вона є ще й музеєм. Cюди приходять туристи, тут проводять фестивалі. Кузні щонайменше 200 років. І аналогів її в Україні немає.