Ніякої електрики: на Закарпатті працює унікальна водяна кузня [ Редактировать ]
Більше двох сотень років на Закарпатті працює водяна кузня. Електрика не потрібна, головне знаряддя праці - ковальський молот, що рухається за допомогою потоків води. В день ковалі тут майструють щонайменше 20 приладь. Однак ремесло занепадає, чому - дізнавалися мої колеги.
Михайло Пилипчинець, коваль:
Ми з цього шматка зробимо мотику.
Щоб перетворити ось цей шматок металу на мотику ковалю Михайлу Пилипченку потрібно всього 20 хвилин. Чоловік добре розігріває метал. Щойно залізо почервоніло, розбиває його. Таких мотик в день ковалі майструють понад 20. Виготовляють й інші сільськогосподарські приладдя.
Михайло Пилипчинець, коваль:
Клепач, се габор називаться, но німецьке габор, се називаться шотарь,не зубило, це душлак.
Головний ковальський інструмент, ось цей величезний молот. Його вага 120 кілограмів. Він робить мотику пласкою.
Керує молотом Василь: регулює швидкість руху.
Василь Коваль, коваль:
Штанга, аби воду регулірувати. Більше треба - вниз, вниз, менше треба в верх вверх.
У кузні немає жодної розетки, вони тут не потрібні. Все працює природньо. Вогонь плавить, а от молот приводить в дію - вода.
Вода з річки Лисичанка надходить до дерев'яного лотка. Коли ковалі починають працювати відкривають шлюз. Вода падає на дерев'яне колесо від чого воно починає обертатися.
А в кузні починають працювати молоти. Млину вже кілька сотень років, він досі справний. Поряд є ще один. Колись і він працював. Адже раніше ковалів тут було 24. Нині Михайло, якому вже 71 та його напарник Василь - єдині працівники.
Михайло Пилипчинець, коваль:
Всьо, пропадать. Молодьож вся вихала. Роботи нема і до свідання. Тут тоже слабий заробіток. В мене є, я зроблю 20 тяпок - 300 грн.
Нові працівники у кузні надовго не затримуються. От і Василь не знає, наскільки його вистачить. І хоч має прізвище Коваль, це ремесло тільки опановує.
Василь Коваль, коваль:
Фамілія моя Коваль, та за то я кажу що я народився ковальом.
Молодь звикла до автоматичних машин. А кузня Гамора справжня спадщина наших предків. Вона є ще й музеєм. Cюди приходять туристи, тут проводять фестивалі. Кузні щонайменше 200 років. І аналогів її в Україні немає.
по теме
Найкращі в Україні: на Закарпатті дозріли високогірні персики
На Закарпатті на висоті більше як 500 метрів прижилися персикові дерева. Тут вже майже 20 років вирощують найрізноманітніші сорти цих фруктів. Вдалий клімат та круглорічний догляд дали змогу персику добре прижитися на вершинах
Волонтери зібрались на "велике прибирання" Тиси
Велике прибирання. Кілька сотень мішків сміття назбирали волонтери з берегів Тиси. Всі відходи підуть на переробку
Скандал на Закарпатті: арештанти провели розкішний банкет у СІЗО
Віскі, коньяк, імпортне пиво та елітні ковбаси. Думаєте, це меню банкету? Ні, це - харчування арештантів у закарпатському СІЗО!
Лікарні забиті, грошей немає: коронавірус лютує на Закарпатті
Понад чотири тисячі хворих на COVID нині зафіксовано на Закарпатті. У регіоні одні з найвищих показників за кількістю інфікованих та смертністю від ускладнень. Від початку епідемії в області померло 140 людей
На Закарпатті планують закрити школу-інтернат
Єдину санаторну школу-інтернат на Закарпатті планують закрити. Заклад оздоровлює дітей з різними хворобами легеневими, серцевими