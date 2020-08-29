Xiaomi представили минималистичный пылесос [ Редактировать ]
Компания Xiaomi начала продажи маленького домашнего беспроводного пылесоса.
Об этом сообщает Giztop.
Так, ручной уборщик Xiaomi Mijia Handy Vacuum Cleaner имеет цилиндрическую форму с минималистичным оформлением. Пылесос весит не более 550 г, он легкий и удобный для переноски.
Отмечается, что особенностью портативного пылесоса Xiaomi Mijia Handy Vacuum Cleaner является его бесщеточный двигатель, который работает со скоростью 88000 об/мин. Он работает без подзарядки до 30 минут, а его цена составляет 60 долларов и может быть отправлен в любую точку мира.
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