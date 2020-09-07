В Киеве, преподавательница Колледжа информационных систем и технологий унижала на глазах у студентов 16-летнего парня. Видео инцидента опубликовала в Facebook журналист Наталья Прудка.

"Рот закрой! Я тебе слово давала?!!!" - кричит учительница физкультуры.

На видео женщина обращается к студенту в грубой форме и требует, чтобы он замолчал. Студент пытается корректно отвечать ей.

"Студенты говорят, что она еще и деньги требует. Директор уже пообещал родителям ее уволить", - отметила автор публикации.

Ранее мы писали о том, что в Киеве неизвестные расстреляли студентов.