Преподаватель унижала первокурсника: студенты засняли травлю на видео [ Редактировать ]
В Киеве, преподавательница Колледжа информационных систем и технологий унижала на глазах у студентов 16-летнего парня. Видео инцидента опубликовала в Facebook журналист Наталья Прудка.
"Рот закрой! Я тебе слово давала?!!!" - кричит учительница физкультуры.
На видео женщина обращается к студенту в грубой форме и требует, чтобы он замолчал. Студент пытается корректно отвечать ей.
"Студенты говорят, что она еще и деньги требует. Директор уже пообещал родителям ее уволить", - отметила автор публикации.
Ранее мы писали о том, что в Киеве неизвестные расстреляли студентов.
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