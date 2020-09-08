В Китае две фармацевтические компании впервые представили свои потенциальные вакцины от коронавируса. Сейчас они проходят третий этап клинических испытаний.

Об этом сообщает The Jakarta post.

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Вакцину разработали компании Sinovac Biotech и Sinopharm. Образцы показали на выставке в Пекине.

"На них возлагают большие надежды", - цитирует издание власти Китая.

Отмечается, что в компаниях ожидают получить разрешение на их использование до конца этого года.

Ранее сообщалось, когда в Украине появится вакцина от коронавируса.

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