Китай представил две вакцины от коронавируса [ Редактировать ]
В Китае две фармацевтические компании впервые представили свои потенциальные вакцины от коронавируса. Сейчас они проходят третий этап клинических испытаний.
Об этом сообщает The Jakarta post.
Вакцину разработали компании Sinovac Biotech и Sinopharm. Образцы показали на выставке в Пекине.
"На них возлагают большие надежды", - цитирует издание власти Китая.
Отмечается, что в компаниях ожидают получить разрешение на их использование до конца этого года.
Ранее сообщалось, когда в Украине появится вакцина от коронавируса.
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