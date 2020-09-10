Про неприпустимість зниження заробітних плат учителям заявив народний депутат Юрій Бойко під час візиту на Харківщину. Там він відвідав улюблене місце відпочинку містян - "Фельдман екопарк".

За словами політика, нині важливо розвивати внутрішній туризм, особливо під час пандемії. І таких місць має ставати більше в різних куточках України. Також співголова партії "Опозиційна платформа - за життя", відповідаючи на питання журналістів, пояснив, чому підвищення ціни на газ для населення призведе до невмотивовано високих комунальних тарифів цієї зими.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":