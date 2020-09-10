Юрій Бойко пояснив, як підвищення ціни на газ відобразиться на платіжках [ Редактировать ]
Про неприпустимість зниження заробітних плат учителям заявив народний депутат Юрій Бойко під час візиту на Харківщину. Там він відвідав улюблене місце відпочинку містян - "Фельдман екопарк".
За словами політика, нині важливо розвивати внутрішній туризм, особливо під час пандемії. І таких місць має ставати більше в різних куточках України. Також співголова партії "Опозиційна платформа - за життя", відповідаючи на питання журналістів, пояснив, чому підвищення ціни на газ для населення призведе до невмотивовано високих комунальних тарифів цієї зими.
Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":
У нас был исторический минимум в мае цен на газ, на хабе в Австрии было 34 доллара за тысячу кубов. Такого не было в жизни никогда еще. Поэтому все были предпосылки для того, чтобы поддержать наших людей, купить им дешевые энергоносители и перестать над ними измываться. То, что они этого не делают - это еще один показатель того, что они живут отдельной от народа жизнью, и, собственно говоря, и приведет к их отставке.
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