Пожежі на Луганщині: рятувальники спільно з військовими допомагають місцевим жителям [ Редактировать ]
На Луганщині триває боротьба з вогнем. 9 з 10 осередків загоряння ліквідовані, ще один локалізований. Ущент згоріли чи сильно пошкоджені понад півтисячі будинків. Загинули 11 людей. Знищено більш як двадцять тисяч гектарів лісу. У спустошених селищах рятувальники, армійці, поліцейські та волонтери - продовжують допомагати місцевим жителям.
Маріамна Маркевич, речниця командування об'єднаних сил:
Минулої доби військовослужбовцями Збройних Сил спільно з вогнеборцями ДСНС локалізовано пожежі поблизу населених пунктів Болотене, Майорськ, Катеринівка, Попасна, Хутір Вільний та Станиця Луганська.
Юрій Лупашкін, місцевий житель:
Большое, огромное передайте им... они мужественные. И днем и ночью нас спасали, сидели тут. Я вот тут живу, я вот тут живу, спасли мой дом. Большое, огромное им спасибо. Передайте пожалуйста.
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