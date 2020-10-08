У Кропивницькому чиновники просять грошей, щоб з недобудови в середмісті зробити Дитячий центр. Кажуть: будівлю проєктували саме для таких потреб. Які шанси отримати фінансування, - з'ясовувала Олена Бринза.

Це обласний центр дитячої та юнацької творчості у Кропивницькому. Діти поспішають сюди на репетиції та заняття в гуртках. Поряд друга частина комплексу - занедбана недобудова. В народі її прозвали колізеєм. Поліцейських сюди викликають чи не щодня: бо у пошуках екстриму в недобудову постійно прокрадаються неповнолітні та навіть наркозалежні.

Михайло Парепа, поліцейський Управління патрульної поліції в Кіровоградській області:

Вилазять на кришу, бешкетують, ну і взагалі вживають якісь алкогольні напої, в темний період часу можна спотикнутися об якийсь кирпич, впасти, можна безперешкодно потрапити на кришу цієї недобудови, в когось може запаморочитись в голові і може випасти.

Зала на понад пів тисячі місць, просторі репетиційні, басейн та спортивний майданчик. Все це мало б бути тут, втім будівництво зупинили ще тридцять років тому. Не було грошей, немає їх і зараз...

Ганна Суркова, директор "Кіровоградського обласного центру дитячої та юнацької творчості":

Тут могла бути кіноконцертна зала на 650 посадкових місць, саме тут могли б проходити найкращі видовищні заходи нашої області, але на жаль маємо що маємо, все рушиться і найстрашніше, що тут гинуть діти.

З десяток років колізей знаходився в оренді приватної компанії тож у комунальну власність його повертали через суди. Тепер залишилося знайти кошти на добудову. Планують просити в держави.

Андрій Назаренко, голова Кіровоградської обласної державної адміністрації:

Якщо нам от зараз в цей бюджетний процес вдасться отримати субвенцію на це все, то ми з обласного і міського бюджету домовимось, виділимо кошти на проектування, запроектуємо, якщо це такий масштабний проект не думаю, що побудуємо за один рік, але якусь його частину басейн зможемо побудувати за рік.

Вже до кінця року обласна спецкомісія має порахувати, скільки саме потрібно грошей, аби занедбаний колізей врешті став справжнім центром дозвілля.