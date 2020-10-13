В Омске завершился судебный процесс над гражданами Украины Павлом Кушпетюком и Олександром Шаповалом. Об этом сообщает местная прокуратура.

Суд признал их виновными по ст. 30, ч. 4 ст. 158 УК РФ (приготовление к краже в особо крупном размере) и назначил по два года исправительной колонии общего режима.

По версии следствия, украинцы готовили хищение из хранилища "Плюс-банка". В августе 2019 года Павел Кушпетюк и Олександр Шаповал арендовали в омском филиале Плюс-банка несколько банковских ячеек.

Во время визитов в хранилище они с помощью специальных устройств сканировали механизмы замков ячеек и делали дубликаты ключей. Также они проверяли наличие камер видеонаблюдения в помещении хранилища с помощью прибора для обнаружения камер скрытого наблюдения.

За украинцами давно следило ФСБ России. 6 сентября при попытке скрыться из города они были задержаны. При доведении своего плана до конца злоумышленники могли похитить не менее 10 млн рублей (3,67 млн грн - ред.).

Вину в совершении преступления фигуранты уголовного дела признали частично.

Ранее сообщалось, что под Сумами задержали 17-летнюю грабительницу банкоматов.