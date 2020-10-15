"Борговий" ринок газу. Постачальники палива та газзбути кажуть про величезні борги на відкритому ринку газу.

Звідки вони з'явилися, як їх планують покрити і, головне, чи відобразяться вони в платіжках українців?

Кілька десятків постачальників, свобода вибору, конкурентні ціни, а ще...

Артем Компан, голова правління Асоціації постачальників енергоресурсів:

Определенная группа долгов, которая возникла по разным причинам.

Андрій Жупанін, голова підкомітету з питань газової, газотранспортної галузі та політики газопостачання Комітету Верховної Ради України:

Це борги за так звані "виробничо-технічні втрати", або небаланси в системі.

І "висять" ці борги величезним тягарем:

Альона Осмоловська, директор з корпоративних комунікацій НАК "Нафтогаз України":

Сто мільярдів гривень - це величезні кошти. Це порівняний бюджет з міністерством оборони, наприклад.

Хто буде сплачувати ці борги? І, головне, звідки з'явились такі суми? Основні причини дві: необгрунотований тариф НКРЄКП для операторів газорозподільної мережі та спеціальні зобов'язання постачальників газу перед теплокомуненерго та населенням. (Газ продавали за ціною, нижчою від ринкової) - а це своєю чергою спричинило ще одні борги.

Артем Компан, голова правління Асоціації постачальників енергоресурсів:

Это долги теплокомунэнерго и долги сбытовых компаний перед компанией НАК "Нафтогаз".

Останні виникли через занижені норми споживання газу населенням без лічильників. У 2014 році, після підвищення тарифів, уряд різко скоротив норми: за шість років - майже втричі. Однак хто буде сплачувати за споживача, який використав більше, ніж три кубометри газу - ні в міністерському рішенні, ні в законі про ринок газу не зазначили. Не вирішили й іншу "боргову" проблему - приведення обсягів газу до стандартних умов. Саме так його рахують і в Європі, і в Україні. Але... не для всіх. НАКу приміром дозволено так рахувати газ, а постачальникам газу що працюють із населенням робити це заборонив регулятор.

Геннадій Рябцев, експерт з питань енергетики:

Для того, щоб привести обсяг газу до однакових енергетичних одиниць, його обсяг потрібно брати при тій же температурі. Якщо привести ці 9 до нормальних умов, до стандартних об'ємів, то тоді це буде значно більший обсяг. Ну, не значно більший. Ну, там, наприклад, на 7 відсотків.

Однак покрити цю різницю постачальники... не можуть. Бо брати плату за приведення обсягів газу до стандартних умов для споживачів газзбутам заборонили.

Артем Компан, голова правління Асоціації постачальників енергоресурсів:

По сути, НАК "Нафтогаз" продавал газ сбытовым компаниям в стандартных условиях, сбытовые компании продавали потребителям газ также в стандартных условиях, исходя из договорных обязательств. И правительство своим решением запретило взыскивать задолженность за стандартные условия.

А це - понад 4 мільярди! Що з ними робити? І як закрити "боргову яму"? Є кілька варіантів...

Сергій Кібітлевський, фінансовий директор АТ "Вінницягаз":

Це компенсація. Але враховуючи колосальний розмір збитків і колосальний розмір заборгованості, мова йде про те, що в наших збитках - півтори нашої річної виручки. Ми виставляємо це в рахунках. Споживачі нам сплачують і газзбути розраховуються з постачальником газу, з НАК "Нафтогаз" України. Навряд чи цей варіант буде прийнятний для суспільства.

Тому є альтернатива - просто списати ці борги. Адже в їх основі - законодавчі прогалини ринку газу, а не проблеми з розрахунками постачальників з "Нафтогазом" чи споживачів із постачальниками. Для цього у Раду внесли відповідний законопроект 3800-1.