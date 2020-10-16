Метеоризм, вздутие и боли в животе чаще всего появляются из-за стресса и изменения пищевых привычек, пишет Heilpraxisnet.

Эксперты Федерального центра питания Германии заявили, что эффективным средством от проблем с пищеварением является тмин.

Читайте также Специалисты раскрыли опасность винограда

Отмечается, что в этой специи содержится эфирное масло карвон, которое положительно влияет на желудок и облегчает переваривание таких продуктов, как жирное мясо и сыр. Также приправа повышает аппетит и предотвращает вздутие живота.

Тмин в основном добавляют в восточные блюда. Он хорошо сочетается с бобовыми, мясом и овощами.

Ранее мы писали о том, какие напитки нужно пить натощак.