Какая специя улучшает пищеварение [ Редактировать ]
Метеоризм, вздутие и боли в животе чаще всего появляются из-за стресса и изменения пищевых привычек, пишет Heilpraxisnet.
Эксперты Федерального центра питания Германии заявили, что эффективным средством от проблем с пищеварением является тмин.
Отмечается, что в этой специи содержится эфирное масло карвон, которое положительно влияет на желудок и облегчает переваривание таких продуктов, как жирное мясо и сыр. Также приправа повышает аппетит и предотвращает вздутие живота.
Тмин в основном добавляют в восточные блюда. Он хорошо сочетается с бобовыми, мясом и овощами.
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