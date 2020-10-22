Роналду узнал результат коронавирусного теста [ Редактировать ]
Игрок туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду получил позитивный результат теста на коронавирус. Об этом сообщает Sky Sport Italia.
Португалец продолжает находится в режиме самоизоляции после нового тестирования на COVID-19. Он уже пропустил матчи против "Кротоне" в чемпионате Италии и "Динамо" в Лиге чемпионов.
Отмечается, что после 10 дней самоизоляции Роналду сдаст еще один тест, если его результат будет отрицательный, он сможет вернуться к тренировкам.
Ранее мы писал, что 35-летний Криштиану Роналду сдал позитивный тест на коронавирус. Болезнь у футболиста протекает бессимптомно.
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