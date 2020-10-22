Игрок туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду получил позитивный результат теста на коронавирус. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

Португалец продолжает находится в режиме самоизоляции после нового тестирования на COVID-19. Он уже пропустил матчи против "Кротоне" в чемпионате Италии и "Динамо" в Лиге чемпионов.

Отмечается, что после 10 дней самоизоляции Роналду сдаст еще один тест, если его результат будет отрицательный, он сможет вернуться к тренировкам.

Ранее мы писал, что 35-летний Криштиану Роналду сдал позитивный тест на коронавирус. Болезнь у футболиста протекает бессимптомно.