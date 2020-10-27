Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино получил положительный результат на COVID-19. У него легкие симптомы болезни. Об этом говорится в заявлении ФИФА 27 октября, передает агентство Reuters.

Инфантино сообщил о легких симптомах, он находится на самоизоляции. Он пробудет на карантине как минимум 10 дней.

"Все люди, которые контактировали с президентом ФИФА в течение последних нескольких дней, были проинформированы соответствующим образом, и им предлагается предпринять необходимые шаги... ФИФА искренне желает президенту Инфантино скорейшего выздоровления", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ученые научились определять пациентов с повышенным риском смерти от COVID-19.