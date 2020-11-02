По состоянию на понедельник, 2 ноября, больницы Ужгорода на 100% заполнены пациентами с коронавирусом. В связи с этим тяжелобольных госпитализируют в больницы других районов Закарпатской области.

Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской ОГА в Facebook.

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Отмечается, что в октябре региональная комиссия обязала Ужгород расширить количество коек для больных коронавирусом до 50%, а в конце месяца министр здравоохранения Максим Степанов распорядился создать COVID-19 госпиталь на базе Центральной городской клинической больницы.

Однако, по состоянию на сегодня, эти решения не выполняются.

"В субботу во время транспортировки жителя Ужгорода в Виноградовскую районную больницу из-за не выделения дополнительных коек в Ужгороде больной, к сожалению, умер. Закарпатская ОГА официально обращается в прокуратуру области с требованием провести расследование в части определения ответственных за смерть горожанина", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что мэр Ужгорода просит ослабить карантин в городе.