В Украину привезли "убийцу" коронавируса [ Редактировать ]
В Украине началось распределение препарата от коронавируса "Ремдисивир", который применяется для лечения в США и Евросоюзе. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Препарат ввели в протоколы лечения, которые применяют в стране для борьбы с инфекцией.
Сегодня началось распределение "Ремдесивира" в регионы. Этот препарат входит в наши клинические протоколы по предоставлению медицинской помощи для лечения коронавирусной инфекции, а также широко применяется для экстренного использования во многих других странах мира.
Ранее мы писали, что в Украине готовят экспериментальный препарат для лечения COVID-19. В рамках реализации экспериментального проекта будет заготавливаться плазма крови с антителами.
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