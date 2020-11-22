Украинский кардиохирург Борис Тодуров добрался до Львова из Мариуполя менее, чем за 4 часа, чтобы провести срочную трансплантацию сердца от мертвого донора. Об этом хирург написал на своей странице Facebook.

По его словам, в 16:00 он был еще в Мариуполе, а в 20:00 стоял возле операционного стола и проводил трансплантацию.

В судьбе 36-летнего реципиента приняли участие десятки людей. Врачи, медсестры, лаборанты, военные пилоты-вертолетчики, гражданские пилоты, полицейские, заместители министров и командиры подразделений.

Как рассказал заместитель министра внутренних дел Арсена Авакова Антон Геращенко, Бориса Тодурова перебросили на аэродром военные летчики, после чего частный самолет, предоставленный народным депутатом Вадимом Новинским домчал врача на помощь больному. Сердце получил 36-летний отец двоих детей.

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