Американський ракетний есмінець Donald Cook прямує до Чорного моря. Військове судно здійснюватиме регулярне патрулювання в межах місії НАТО.

Donald Cook - ескадрений міноносець четвертого покоління. Його головна зброя - крилаті ракети "Томагавк" з радіусом ураження до двох з половиною тисяч кілометрів.

Есмінці, підпорядковані Шостому флоту США, вже усьоме заходять у Чорноморський регіон. Цей флот дислокований у Середземному морі, здійснює військово-морські операції задля безпеки і стабільності в Європі та Африці.