До Чорного моря прямує американський ракетний есмінець Donald Cook [ Редактировать ]
Американський ракетний есмінець Donald Cook прямує до Чорного моря. Військове судно здійснюватиме регулярне патрулювання в межах місії НАТО.
Donald Cook - ескадрений міноносець четвертого покоління. Його головна зброя - крилаті ракети "Томагавк" з радіусом ураження до двох з половиною тисяч кілометрів.
Есмінці, підпорядковані Шостому флоту США, вже усьоме заходять у Чорноморський регіон. Цей флот дислокований у Середземному морі, здійснює військово-морські операції задля безпеки і стабільності в Європі та Африці.
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