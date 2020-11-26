Нормализовать содержание холестерина и сахара в крови помогает потребление красного дрожжевого риса. Об этом рассказала кардиолог Анна Кореневич, передает newsyou.info.

"Продукт улучшает работу кишечника, нормализует пищеварительный процесс, выводит шлаки из организма за счет клетчатки, которая также препятствует всасыванию в кровь плохого холестерина", - пояснила медик.

Также Кореневич рассказала, почему этот вид риса рекомендуется учеными к употреблению при сахарном диабете.

"Красный рис имеет низкий гликемический индекс. Это значит, что продукт не вызовет проблем со скачками уровня сахара в крови", - сообщила медик.

Вдобавок такой рис быстро утоляет голод и поддерживает длительное чувство сытости - это еще один веский повод употреблять его диабетикам, которым важно поддерживать вес без лишних килограммов.

"Также красный дрожжевой рис способствует выведению лишней жидкости, а содержащееся в нем железо снижает риск развития анемии", - дополнила специалист.

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