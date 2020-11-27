В Германии, 27 ноября, число заболевших коронавирусом достигло больше миллиона - 1 005 307 случаев коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.

В связи с таким приростом больных коронавирусом в Германии, страна стала 12-й, превысившей отметку 1 005 307.

Стоит отметить, что ранее это произошло с США (сейчас там более 12,8 млн случаев), Индией (9,2 млн), Бразилией (6,1 млн), Францией (2,2 млн), Россией (2,1 млн), Испанией (1,6 млн), Великобританией (1,5 млн), Италией (1,5 млн) Аргентиной (1,3 млн), Колумбией (1,2 млн) и Мехико (1 млн).

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Важно отметить, что в Германии скончалось 15,4 тыс. пациентов с коронавирусной инфекцией и выздоровело 676,4 тыс. с начала пандемии.

Напомним, всего в мире зафиксировано почти 60,8 млн случаев заболевания COVID-19 и 1,4 млн смертей инфицированных коронавирусом.

Как ранее сообщалось, в Германии продлили карантин до конца года, из-за роста числа заболевших коронавирусом.

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