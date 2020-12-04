На Рівненщині під колесами автівки загинув восьмирічний хлопчик [ Редактировать ]
На Рівненщині під колесами автівки загинув восьмирічний хлопчик. Це сталося в селі Клевань.
Дитина поверталася додому з уроків, коли на "зебрі" поряд зі школою на групу школярів наїхав бус. Інші діти - не постраждали.
Причини ДТП наразі з'ясовують слідчі. За попередніми даними, водій був тверезим. Зараз він в ізоляторі.
Адміністрація школи не раз просила обладнати перехід світлофором, але отримувала відмови.
Анатолій, водій:
Я почув лише удар, чи він перебігав... Де він взявся, я не представляю.
Світлана Фінчук, директорка Клеванського ліцею №1:
Розмовляли і з ДАІ, і з облавтодором - нам пояснили, що жодних обмежувачів руху на цій відстані на цьому відтинку дороги не можуть зробити, тому що це центральна траса, центральна дорога.
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