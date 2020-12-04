На Рівненщині під колесами автівки загинув восьмирічний хлопчик. Це сталося в селі Клевань.

Дитина поверталася додому з уроків, коли на "зебрі" поряд зі школою на групу школярів наїхав бус. Інші діти - не постраждали.

Причини ДТП наразі з'ясовують слідчі. За попередніми даними, водій був тверезим. Зараз він в ізоляторі.

Адміністрація школи не раз просила обладнати перехід світлофором, але отримувала відмови.

Анатолій, водій:

Я почув лише удар, чи він перебігав... Де він взявся, я не представляю.

Світлана Фінчук, директорка Клеванського ліцею №1: