В зоне Операции объединенных сил (ООС) боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял из автоматических станковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия позиции украинских военных возле Шумов. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС.

По данным центра, боевики применили противотанковый ракетный комплекс возле Водяного, а также возле стреляли из подствольного гранатомета и стрелкового оружия возле Авдеевки и Южного.

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Также возле Авдеевки и Марьинки боевики использовали снайперское оружие, но украинские военные основили снайперские атаки в обоих направлениях.

Важно, что ни потерь ни ранений среди военнослужащих ООС нет.

Как ранее сообщалось, беглецы из Украины штурмом прорывались в Россию, в результате этого несколько человек погибли.

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