Небезпечні магніти. У Львові медики прооперували дворічну дівчинку, яка проковтнула тридцять одну магнітну кульку. У кишківнику іграшки пробули два дні й утворили сім дірок. Такі ураження медики називають найнебезпечнішими. Історію порятунку розкаже Христина Гашенко.

От так виглядає наш животик. Животики дуже добре сьогодні.

Це дворічна Софійка. Сьогодні дівчинка почувається добре. І навіть почала вже їсти. На лікарняне ліжко дитина потрапила через іграшкові магнітні кульки. Їх дівчинка проковтнула, граючись зі своїм шестирічним братиком.

Оксана Ковалишин, бабуся Софійки:

Поки я готовила їсти дівчинка вихопила у нього з рук і щоб він у неї не забрав вона закинула в рот. Я власне не бачила цього. Це братик прийшов і сказав, баб там Софійка запхала у рот магніти.

За дівчинкою медики спостерігали два дні. Сподівалися - кульки самі вийдуть з організму природним чином. Утім, коли у Софійки почав боліти шлунок, її терміново прооперували. Виявилося, що за цей час у кишківнику дитини утворилося 7 дірок.

Дмитро Грицак, хірург Львівської дитячої клінічної лікарні:

Частина була в одній петлі кишківника частина в другій, частина в третє і так вони через стінки кишківника з'єднувалися і вийшло, що петлі кишківника були просто занизані як на шомпор через у центр в таку намистину, скажімо. Магнітна сила є надзвичайно потужна і цього є цілком достатньо, щоб притиснути стінки кишківника.

Оперували дівчинку майже дві години. Дістали 31 магнітну кульку.

Дмитро Грицак, хірург Львівської дитячої клінічної лікарні:

Чим нижче ураження кишківника тим важчий стан, а тут ураження було від голодної кишки до сигмовидної кишки тобто перферативні отвори були від тонкого до товстого кишківника і власне ураження товстого кишківника є найнебезпечнішим.

За останній місяць - це вже другий випадок, коли дитина потрапляє на операційний стіл через дрібні деталі. Минулого разу хірургам вдалося дістати монету. Не рідко малі ковтають гудзики. Якщо це не магніти, медики все ж таки рекомендують до п'яти днів спостерігати за дитиною.

Галина Курило, завідувачка хірургічним відділенням Львівської дитячої клінічної лікарні:

Після того як дитина щось ковтне і це не супроводжується розладами дихання, розладами ковтання на майбутнє кілька днів згідно європейського протоколу потрібно за дитиною спостерігати. Але коли вже спостереження хірурга до якого звертаються батьки свідчать про те що ситуація стає тривожною тоді це вже госпіталізація.

Тим часом Софійка поступово одужує: вже без допомоги ходить та із захопленням грається Іграшками. Наприкінці тижня лікарі планують виписати дитину додому.