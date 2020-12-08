Во вторник, 8 декабря, сборная Украины обыграла Молдову в рамках первого товарищеского матча со счетом 4:1.

В первом тайме Шотурма оформил дубль, а уже во второй части поединка его голами поддержали Кузь и Фаренюк.

Молдавская сборная усилиями Николайчука отыграла один мяч. Поединок так и завершился при полной доминировании Украины.

Голы: Шотурма, 5, 20, Кузь, 24, Фаренюк, 26 – Николайчук, 35

Украина: Кирилл Ципун – Игорь Корсун, Петр Шотурма, Николай Белоцерковец, Михаил Зварич – Александр Сухов, Юрий Савенко, Олег Еремин, Сергей Малышко, Николай Микитюк, Мариан Пелех, Сергей Журба, Артем Фаренюк, Александр Педяш, Тарас Кузь.

Молдова: Олег Китороагэ – Александру Цымбалист, Сергей Николайчук, Кристиан Обадэ, Леонид Подлеснов - Алексей Капсамун, Константин Ница, Вадим Турчану, Роман Сирбу, Юрие Дородан, Ион Коваль, Даниэль Адам, Марин Стан, Константин Гуржуй.

9 декабря, команды проведут еще один товарищеский матч.

Ранее мы писали, что сборной Украины предоставили альтернативы в поединке со Швейцарией.

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