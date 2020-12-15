Головна причина подібних проблем - високі тарифи на комуналку. Зокрема, на газ, бо рахують його за "імпортним паритетом". Тобто за ціною в Європі.

Але чи вистачає Україні власного блакитного палива? Скільки воно коштує, і як знизити ціни в платіжках? Про це - далі.

Геннадій Рябцев, експерт у галузі енергетики:

Обсяги видобутку природного газу в Україні не відповідають жодним, жодному з планів, які були затверджені раніше.

І розвинути видобуток - ще складніше.

Іван Плачков, експерт у галузі енергетики:

А давайте мы спросим. Там же есть Наглядова рада і в Нафтогазі, і в Укргазвидобуванні. Вот почему провалены самые главные направления для страны?

Бо гарантують енергетичну незалежність! Та чи потрібна вона Нафтогазу та підконтрольному йому Укргаз видобуванню? І чому програма державного видобутку палива скорочується?

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Призначення свердловини для добичі газу. Є затрубне пространство, трубно пространство, запірна арматура, амбар і задавочний вузел.

Таких газових свердловин на Дніпропетровщині - десятки! Іван Савелійович саме проводить огляд однієї з них.

Тиск газу на свердловині, тут у нас манометр. І на цій свердловині дето зараз показує 45 кілограм. Манометр тут відкритий, тобто це кілограм сили на сантиметр квадратний.

Газом із цієї свердловини користується майже вся область. Тільки за добу з неї викачують 20 тисяч кубів. Він - дешевший за імпортний, а ще...

Іван Савельйович, представник газовидобувної компанії:

Создаються робочі місця. Це престиж, можна так сказати. Потому що цінять цих людей як великих спеціалістів. Людина должна буть обучена, людина должна пройти якісь, ну, спеціалізацію получить.

Приватні газовидобувні компанії, на кшталт цієї, нарощують об'єми добування, а от державний "гігант" відстає! Це - показники Укргазвидобування у програмі 20\20. Так от, найбільша газовидобувна компанія свій план виконала лише двічі! 2016 і 2017 років. Далі - невдачі. При чому, з 2018 дані про втрати газу раптово зросли в рази.

Зазвичай вони становили пів мільярда кубометрів, а тут майже півтора! А ще в показники підконтрольної Нафтогазу компанії почали включати паливо, яке видобувають невеликі приватні компанії. Тобто, видобуток наростили лише на папері.

Геннадій Рябцев, експерт у галузі енергетики:

Пояснюють тим, що собівартість видобутку українського газу набагато вище, аніж собівартість видобутку газу в будь-яких інших країнах.

Тобто, за логікою Нафтогазу, вітчизняне блакитне паливо дорожче за імпортне. Утім тільки для Національної акціонерної компанії, але не для споживачів. Причина - провал програми зі збільшення видобутку газу. Чому? - Зараз з'ясовує спеціальна робоча група в Кабміні.

Максим Немчинов, заступник міністра енергетики України:

У мене вже тут такий документ великий. Ми набрали аргументи і аналіз чого програма не виконувалася. Як рішення приймалися.

Олексій Кучеренко, перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань енергетики і ЖКГ:

Насправді і тоді фахівці вже розуміли, що це вибачте - афера. Що це все абсолютно нереальна популістична програма, яка була вигадана тільки для одного для того, щоб із споживачів українців стягнути додаткові кошти.

При цьому грошей на виробничі витрати поменшало, натомість...

Олексій Кучеренко, перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань енергетики і ЖКГ:

НАК "Нафтогаз" збільшив адміністративні витрати на 0,9 мільярда. На 900 мільйонів на утримання своєї посередницької структури. А в той же час - на виконання виробничих програм, зменшив заробітну платню.

А ще, шанси на енергетичну незалежність України. Нардепи звертаються з проханням скликати засідання РНБО, бо контроль за діяльністю Нафтогазу втрачається.