Экс-солист финской группы "Children of Bodom" 41-летний Алекси Лайхо, 4 января, скончался в своем доме в Хельсинки. О смерти звезды сообщает музыкальный лейбл Napalm Records.

Statement from Bodom After Midnight:



It is with heavy hearts and great sadness that we have to announce the passing of Alexi Laiho. We are absolutely devastated and heartbroken for the sudden loss of our dear friend and band member.



Daniel, Mitja & Waltteri pic.twitter.com/AohWJpfnFg — Napalm Records (@NapalmRecords) January 4, 2021

"С тяжелым сердцем и большой печалью мы должны объявить о кончине Алекси Лайхо. Мы абсолютно опустошены и убиты горем из-за внезапной потери нашего дорогого друга и участника группы", - говорится в сообщении лейбла в Facebook.

Стоит отметить, что о причинах смерти музыканта пока не сообщается.

Финская группа "Children of Bodom" исполнявшая музыку в стиле метал, уществовала с 1993 по 2019 год.

Свое название коллектив получил благодаря произошедшему в 1960 году убийству трех подростков на озере Бодом.

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Что известно об Алекси Лайхо

В начале 2000-х Лайхо был женат на Кимберли Госс, известной как основательница супергруппы Sinergy.

В 2007 году он повредил себе плечо в боулинг-клубе. А в 2009 году Лайхо получил травму, упав со спальной полки в гастрольном автобусе, получив переломы ключицы и пальцев ног.

Лайхо имеет множество татуировок. Одни из самых знаменитых – HATE на пальцах правой руки и COBHC на пальцах левой руки.

На стиль игры Лайхо во многом повлиял Роопе Латвала, игравший в группе Stone.

В 2014 году принимал участие в записи альбома Inferno Марти Фридмана.

Совместно с Чаком Билли и другими музыкантами выпустил трибьют Рэнди Роадсу.

В 2017 году он женился на Келли Врайт.

Он входит в топ-100 самых быстрых гитаристов по версии журнала Guitar World.

В 2020 году создал группу Bodom After Midnight.

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