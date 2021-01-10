Ожеледиці немає, а дороги посипають. Жителі Коломиї, що на Прикарпатті, звинувачують комунальників у марнотратстві. Мовляв, у місті снігу ще майже не було, а вони вже спустили на його прибирання пів мільйона гривень. Де гроші? З'ясовувала Жанна Дутчак.

У Коломиї, як і на решті Прикарпаття, сніжної зими й досі не було. Та ось комунальники зорієнтувалися... і вже витратили на прибирання "уявних кучугурів" більше як пів мільйона гривень. Журналіст Євген Гапич зайшов на вебпортал із використання державних коштів і неабияк здивувався. Каже, у місті сніжило тільки двічі - тридцятого листопада, і десятого грудня. І то заметів не було. Тож куди ж поділи гроші?

Євген Гапич, журналіст:

Витрати 542 тисячі гривень на прибирання снігу. Я почав перевіряти і мені цікаво стало, як можна прибрати сніг на 542 тисячі гривень. Якщо взяти і порахувати ці гроші, тобто, ціна за один метр квадратний, то у них виходить, що два рази можна було проїхати і засипати всі дороги в Коломийській ОТГ, і це стояло б сполошним шаром вся дорога.

Тендер на утримування доріг у зимовий період на території Коломийської ОТГ, а це місто Коломия та десять навколишніх сіл виграло комунальне підприємство "полігон Екологія". Про свою роботу підприємство постійно звітує на Фейсбук-сторінці. За листопад грудень є три дописи про прибирання доріг від снігу та ожеледиці. Ось тридцятого листопада зранку - комунальники посипають соляно-піщаною сумішшю місто.

Посипали місто і десятого та одинадцятого грудня - принаймні, про це є два дописи, щоправда, вже без світлин і відео. Під постами містяни жаліються, що до їхньої вулиці того дня комунальники чомусь не дійшли. Директор підприємства виправдовується, мовляв, пів мільйона насправді не такі вже й великі гроші.

Адже, відповідно до договору, є сніг чи нема - їхні працівники мають цілодобово чергувати. Тож 250 тисяч із цієї суми спрямували на зарплати.

Михайло Попелюк, директор КП "Полігон Екологія":

І не обов'язково, коли сніг впаде, тільки тоді працюємо. Ми працюємо й коли його нема. Ми чергуємо. Бо коли згідно сніг починає падати за пів години вже техніка має його чистити. це дванадцять чоловік, які були в чергуванні із середини листопада і весь грудень. 136 гривень година обходиться однієї людини таке чергування.

Ще сто тисяч забрав податок. Решту витратили на закупівлю матеріалів для роботи - пальне та запчастини для техніки і піщано-соляну суміш.

Михайло Попелюк, директор КП "Полігон Екологія":

Сніг випадав і чистили ми його в кінці листопада було два дня, техніка виїжджала і чистила дороги і тротуари і посипала. Дороги посипала, щоб запобігти ожеледиці, а тротуари чистили від снігу. І в грудні було теж три дні.

Юрій Кермощук, економіст КП "Полігон Екологія":

За цих п'ять днів чистили тільки центральні вулиці, тому що снігу не було; і якщо подивитися по проїзду техніку - це 50-100 кілометрів, що техніка проїхала. Центральні вулиці були прочищені один-два рази. - Вибачте, але ви щойно сказали, що снігу не було? - Наскільки мож було почистити.

Пан Микола працює на паркованні - у центральній частині міста. Каже: від листопада комунальників тут зустрічав лише раз.

Микола, працівник парковки:

Тут були комунальники листопад-грудень? - Раз прибирали як був сніг. Трактор прибирав, і тротуари посипали.

Листопад-грудень чистили у вас дороги? - Я не бачив. - Дороги були прочищені від снігу? - Від якого снігу?

Євген Гапич, журналіст:

Є чітко провели тендер, люба фірма може прийти і виконувати ці роботи. Фактично платять за виконані роботи, не більше і не мене. А тут сама суть, що комунальне підприємством треба було гроші - вони взяли і 540 тисяч гривень сплатили нізащо.

За словами комунальників, за п'ять днів роботи вони витратили 160 тонн піщано-сольової суміші. За нормами цього б вистачило на сорок кілометрів доріг, або третину шляхів усієї Коломиї. Посипали вони їх чи ні - перевірити зараз не можливо.