Саме цю вакцину купує і Україна

Уже понад 56 мільйонів людей у 52 країнах світу отримали перші дози противірусної вакцини. Такі дані навела агенція Блумберг. Про вакцинацію у світі і водночас про нові обмеження - далі в сюжеті.

Відкриті внутрішні кордони, але нові обмеження. Лідери країн ЄС підтримують скорочення несуттєвих поїздок громадян всередині Євросоюзу, про це домовилися під час відеосаміту напередодні. Серед інших можливих новацій, так звані темно-червоні зони, тобто території з найвищим рівнем захворюваності на коронавірус.

Громадяни, що прибувають з них, мають обов'язково здати ПЛР-тест. Таку саму вимогу планують запровадити і для подорожувальників із третіх країн, серед яких, зокрема, Україна. Остаточно нові правила оголосять 25 січня.

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Негативний тест на коронавірус із 24 січня вимагає Франція - від усіх без винятку країн. Але жителям ЄС, на відміну від інших, не треба відбувати семиденний карантин. Крім того, міністр охорони здоров'я країни не виключає третього локдауну через поширення більш заразних штамів.

Але наразі необхідності в ньому немає, каже посадовець, оскільки уже діє низка обмежень, зокрема комендантська година з 18 вечора.

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Американська Pfizer і німецька Biontech, що спільно виробляють противірусну вакцину, постачатимуть її бідним країнам. Відповідну угоду підписали із Всесвітньою організацією здоров'я у рамках глобальної програми Covax. Ініціатива спрямована на рівномірний розподіл вакцини у світі, участь у ній бере і Україна.

Водночас як повідомляє Reuters, партії "для не багатих" препарату Pfizer-Biontech будуть невеликими і призначатимуться лише для медичних працівників.

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Вакцина китайської компанії Sinovac ефективна загалом на 50,38%, про це повідомив виконавчий директор. Такий результат він назвав хорошим. Третя стадія випробувань пройшла в Індонезії, Бразилії і Туреччині.

Всюди показники ефективності були різні - від 65 до 91 відсотка, залежно від ступеня ризику пацієнта. Також у Sinovac заявили, що їхній препарат ефективний від більш заразного "британського" штаму. Саме цю вакцину купує і Україна. Контракт уклали на 1 900 000 доз. Їх мають поставити у лютому.