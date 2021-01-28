На Кіровоградщині врятували рибалку з крижаної пастки [ Редактировать ]
На Кіровоградщині врятували рибалку, який годину дрейфував на крижині посеред Кременчуцького водосховища. 72 річний місцевий житель вирішив порибалити неподалік села Недогарки. Однак сильна течія відірвала частину крижини, на якій перебував чоловік.
Його швидко почало відносити від берега. Очевидці викликали рятувальників. На допомогу приспіли водолази зі Світловодська. Вони надувним човном дісталися до рибалки й доправили його на сушу.
Оксана Мачак, речниця ГУ ДСНС у Кіровоградській області:
Для надання допомоги на місце події виїжджали водолази аварійно-рятувального загону спецпризначення ДСНС області та рятувальники 17 пожежно-рятувальної частини міста Світловодськ, спільними зусиллями чоловіка, що перебував приблизно за 500 метрів до берега на надувному човні було доставлено на берег.
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