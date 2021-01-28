ВОЗ посетит рынок и лабораторию в Ухане [ Редактировать ]
Группа экспертов под руководством Всемирной организации здравоохранения в рамках поиска причин пандемии коронавируса посетит Ухань. Эксперты планируют посетить рынки, больницы и вирусологическую лабораторию. Об этом сообщила ВОЗ на странице в Twitter.
Находясь на карантине, эксперты ВОЗ постоянно проводили виртуальные встречи с китайскими учеными и посылали запросы на получение информации о коронавирусе. Теперь эксперты планируют отправиться в Ухань - город, из которого начал распространяться коронавирус.
"Команда экспертов планирует посетить больницы, лаборатории и рынки. Поездка будет включать посещение Уханьского института вирусологии, рынка "Хуанань" и лаборатории Уханьского центра контроля и профилактики заболеваний", - завили в ВОЗ.
Эксперты ВОЗ планируют поговорить с людьми, которые первыми реагировали на распространение коронавируса, а также с одними из первых инфицированных коронавирусом.
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