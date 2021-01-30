В Украине обесточены более ста населенных пунктов из-за непогоды [ Редактировать ]
В Украине по состоянию на 30 января обесточенными остаются 108 населенных пунктов. Об это сообщает пресс-служба ГСЧС.
"По состоянию на 7 ч. 30 января в результате осложнения погодных условий (мокрый снег, дождь и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП остаются обесточенными 108 населенных пунктов в 2 областях, а именно: Одесская - 75 и Николаевская - 33", - говорится в сообщении.
Стоит отметить, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Важно, что из-за непогоды движение транспорта запрещено или ограничено на дорогах Одесской и Николаевской областей.
Как ранее сообщалось, 30 января в Украине ожидается сильное ухудшение погодных условий. Новый снежный циклон Olaf накроет северные, центральные и южные области.
Читайте также, 28 января, из-за осложнения погодных условий начали перекрывать трассы. В Николаевской области ввели ограничение движения транспортных средств на автодорогах Н-24 Благовещенское-Николаев, М-13 Кропивницкий-Платоново.
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