В Украине по состоянию на 30 января обесточенными остаются 108 населенных пунктов. Об это сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По состоянию на 7 ч. 30 января в результате осложнения погодных условий (мокрый снег, дождь и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП остаются обесточенными 108 населенных пунктов в 2 областях, а именно: Одесская - 75 и Николаевская - 33", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

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Важно, что из-за непогоды движение транспорта запрещено или ограничено на дорогах Одесской и Николаевской областей.

Как ранее сообщалось, 30 января в Украине ожидается сильное ухудшение погодных условий. Новый снежный циклон Olaf накроет северные, центральные и южные области.

Читайте также, 28 января, из-за осложнения погодных условий начали перекрывать трассы. В Николаевской области ввели ограничение движения транспортных средств на автодорогах Н-24 Благовещенское-Николаев, М-13 Кропивницкий-Платоново.

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