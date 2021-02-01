Попри карантин, українські заробітчани перерахували додому на 200 мільйонів доларів більше аніж торік. Такі підрахунки провели у НБУ. У період з грудня по січень 2020 держбюджет України поповнився на понад 12 мільярдів доларів. Про ці і та інші економічні новини - в нашому огляді.

Китаю не дозволять купити контрольний пакет акцій "Мотор Січі". Про це в інтерв'ю американському телеканалу HBO заявив президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, що не вважає Китай серйозною геополітичною загрозою. Однак, санкції проти китайських інвесторів таки запровадив.

Відповідний указ з'явився на сайті Офісу президента України 29 січня. Того ж дня рішення РНБО щодо обмежень набули чинності на 3 роки.

Зокрема, китайським інвесторам "Мотор Січі" обмежили торговельні операції, обсяги виведення капіталу за межі України, а також заборонили передавати технології, права на об'єкти та права інтелектуальної власності.

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Запаси вугілля на вітчизняних теплоелектростанціях впали вдвічі нижче від норми. Про це свідчать дані Міненергетики. Зараз на складах на півмільйона тонн палива менше, аніж потрібно - майже 600 тисяч тонн.

При цьому, за прогнозами не вистачає 50 тонн антрацитового вугілля, яке не видобувають в Україні, і майже 465 тисяч тонн газового. Лідерами з вугільних запасів лишаються Слов'янська, Луганська та Придніпровська ТЕС. Минулого року на українських ТЕС зберігалося понад 4 мільйони тонн вугілля.

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Україна почала імпортувати російську електроенергію. Такі дані з'явилися на сайті Європейської мережі системних операторів передачі електроенергії. Трейдери викупили 11,5 відсотка доступної пропускної спроможності перетину Росія-Україна на місяць, і її третину - на період з 15 по 28 лютого.

На перший же день заплановані три поставки на тисячу мегаватів з інтервалами у кілька годин вдень та ввечері. На початку січня Україна також почала купувати електроенергію у Білоруської АЕС, після зняття заборони, введеної навесні.

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Відсьогодні, в Україні діють знижені тарифи на газ та послугу з його розподілу. Максимальна вартість доставки одного кубометра "блакитного палива" - 1 гривня 79 копійок. Таку ціну встановила Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики й комунальних послуг для 13 облгазів. Цей тариф діятиме до завершення карантину або до кінця опалювального сезону.