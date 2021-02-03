Cитуация с коронавирусом в Украине стабилизировалась. Сейчас в украинских больницах пациентов с COVID-19 в несколько раз меньше, чем в декабре 2020 года.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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"В Украине наблюдается контролируемая и стабильная ситуация с распространением коронавируса. Усиленный карантин был действительно эффективным инструментом, который снизил нагрузку на медицинскую систему и способствовал разрыву цепи заболеваемости", - отметил он.

По словам Шмыгаля, врачи обеспечены всем необходимым, а в больницах находятся менее 8 300 госпитализированных по сравнению с более 28 000 пациентов в декабре.

Ранее сообщалось, что в Украине увеличилось число заболевших COVID-19. За минувшие сутки было сделано 25 235 ПЦР-тестов и 18 408 ИФА-тестов.

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