Желто-голубой галстук, который выбрал президент США Джо Байден во время выступления в Госдепе с первой речью по вопросам внешней политики, является намеком для Украины. В этом уверен украинский дипломат, бывший посол Украины при ЕС Константин Елисеев.

"Очень символичен цвет галстука (желто-голубой) президента Байдена во время выступления в Госдепартаменте по вопросам внешней политики США! Хотя он прямо не упомянул об Украине, она все время присутствовала на выступлении!" - написал Елисеев в Twitter.

Дуже символічним є колір краватки (жовто-блакитний) президента Байдена під час виступу в Держдепі з питань зовнішньої політики США! Хоча він прямо не згадав про Україну, вона була весь час присутня на виступі! https://t.co/Oja3iBFV7O — Kostiantyn Yelisieiev (@k_yelisieiev) February 5, 2021

Хотя в своей речи Байден ни разу не упомянул Украину, Донбасс или Крым, он пообещал, что Россия заплатит за любые акты агрессии.

Я дал ясно понять президенту Путину, в отличие от моего предшественника, что подошли к концу те дни, когда США сдавались перед агрессивными действиями России — вмешательством в наши выборы, кибератаками, отравлением российских граждан.

Глава Белого дома добавил, что Россия будет платить, а Америка - защищать жизненные интересы американцев и пообещал эффективнее выстраивать общение с Москвой, работая в коалиции с "партнерами-единомышленниками".

Основным конкурентом США Байден назвал Китай. И подчеркнул, что конкурировать с Пекином Вашингтон будет с позиции силы.

Ранее сообщалось, что Россия и США на 5 лет продлили Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ или СНВ-3).