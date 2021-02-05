Действующий глава Белого дома Джо Байден в ходе выступления в Госдепартаменте заявил о том, что мир должен забыть о периоде президентства Дональда Трампа и вспомнить, что США - лидер на мировой арене. Об этом сообщает журнал Foreign Policy.

По мнению авторов статьи, первая внешнеполитическая речь американского лидера стала значительным упреком в адрес его предшественника.

Байден не уточнил, каким образом намерен исправлять ошибки Трампа в отношениях со странами Европы и других частей мира.

Также в издании отметили, что глава американского государства определил новый принцип нацбезопасности США - благополучие среднего класса.

Самым значительным новым элементом стало внимание к рабочему классу: больше не будет четкого разделения между внешней и внутренней политикой.

Напомним, 13 января члены Палаты представителей Конгресса во второй раз объявили Трампу импичмент. "За" проголосовали 232 человека, против - 197. Таким образом, Дональд Трамп стал первым в истории американским президентом, которому импичмент был объявлен дважды.

Чтобы решение, за которое проголосовала нижняя палата Конгресса, вступило в силу, его должен утвердить Сенат.

В случае импичмента Сенат США может вынести на рассмотрение вопрос о запрете Трампу вновь баллотироваться на пост президента.

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