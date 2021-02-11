Паводок на Закарпатті: через підтоплені водогони у Мукачеві перекрили водопостачання [ Редактировать ]
А поки пів країни засипає, іншу половину - заливає. На Закарпатті - паводки.
Вода піднялася більше ніж на 2 метри. Залиті сільські угіддя, дороги, подвір'я. У Мукачеві перекрили воду та подають її за графіком. Усе - через підтоплені водопроводи.
За прогнозами синоптиків, рівень води підніметься ще на півтора метра! Тож рятувальники попереджають про можливі селеві потоки та зсуви грунту в горах. Завтра на Закарпатті ударять морози.
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