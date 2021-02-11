А поки пів країни засипає, іншу половину - заливає. На Закарпатті - паводки.

Вода піднялася більше ніж на 2 метри. Залиті сільські угіддя, дороги, подвір'я. У Мукачеві перекрили воду та подають її за графіком. Усе - через підтоплені водопроводи.

За прогнозами синоптиків, рівень води підніметься ще на півтора метра! Тож рятувальники попереджають про можливі селеві потоки та зсуви грунту в горах. Завтра на Закарпатті ударять морози.