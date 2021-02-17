У людей, що перехворіли на ковід, імунітет зберігається упродовж щонайменше дев'яти місяців після одужання. Такого висновку дійшли шведські вчені. Раніше науковці стверджували, що вироблені антитіла захищатимуть людину від повторного зараження максимум півроку.

Німеччина запропонує всім громадянам безкоштовні експрес-тести на коронавірус - вже з першого березня. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Єнс Шпан. Усі витрати за тестування візьме на себе уряд. Наразі тривають переговори з виробниками тестів. Після схвалення органами-регуляторами, зроблять доступними для всіх і тести, які можна робити вдома.

Останні тижні в Німеччині фіксують зменшення захворюваності. За минулу добу виявили близько чотирьох тисяч нових випадків - втричі менше, аніж два тижні тому. Від початку епідемії в країні інфікувалися майже двох з половиною мільйони. З них 66 тисяч - померли.

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Американців повністю забезпечать вакцинами до кінця липня - заявив президент США Джо Байден. Повільні темпи вакцинації він пояснив недостатньою кількістю медиків, які роблять щеплення. Для прискорення - вирішили задіяти колишніх лікарів та медсестер на пенсії, а також медичних співробітників з Національної гвардії та військових. Крім того, відкрили цілу низку додаткових центрів для щеплення громадян. У Штатах компанія з масової вакцинації стартувала у грудні. Наразі зроблено 50 мільйонів щеплень. Загалом на всю країну потрібно таких понад 600 мільйонів.

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Програма з масової вакцинації стартувала і в Японії. Уряд закупив понад 300 мільйонів доз у компаній Pfizer, Astrazeneca та Moderna. Перші дози препарату отримають 40 тисяч медпрацівників. Наступними щеплення зроблять людям за 65 років, а також іншим категорія населення.

До середини літа мають вакцинуватися усі 126 мільйонів японців, аби встигнути до початку проведення Олімпійських ігор. За час пандемії в країні зафіксували понад 400 тисяч випадків зараження. З них більше 7ми тисяч виявилися смертельними.

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Для протидії наступним пандеміям потрібна універсальна вакцина, яка буде ефективною у разі мутації вірусів. Таке заявили науковці з Інституту досліджень Скріппса в Каліфорнії. Мовляв, чимало варіантів SARS-вірусу, який викликає Ковід, поводяться подібно до їхніх попередніх версій.

Навіть, попри мутації, частина вірусу лишається незмінною. За задумом, універсальна вакцина має допомагати організму людини виробляти багатофункціональні антитіла. Хоча розробка універсального противірусного препарату коштуватиме сотні мільйонів доларів, науковці зазначають, що це в рази менше, аніж глобальні витрати на оборону.