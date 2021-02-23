Аварийные службы оградили место обвала, также там дежурят сотрудники муниципальной стражи/ фото: Facebook

На центральной площади Ужгорода из-за обвала брусчатки на дороге образовалась яма, глубиной в 4 метра. О происшествии сообщила пресс-служба Ужгородского городского совета.

На место события экстренно прибыли городские коммунальные службы, а также организации, которые занимаются градостроительством и архитектурой.

Фото: Facebook

На место обвала сразу приехали представители коммунальных служб - водоканала, ГРЭС, организации, обслуживающей уличное освещение, а также сотрудники управления градостроительства и архитектуры и департамента городского хозяйства.

Отмечается, что аварийные службы оградили место обвала, также там дежурят сотрудники муниципальной стражи. К тому же, спецтехника отодвинет МАФ, который находится рядом, чтобы уменьшить нагрузку на плиту и предупредить дальнейший обвал.

Фото: Facebook

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