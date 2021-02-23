Центр Ужгорода провалился в четырехметровую западню (фото) [ Редактировать ]
На центральной площади Ужгорода из-за обвала брусчатки на дороге образовалась яма, глубиной в 4 метра. О происшествии сообщила пресс-служба Ужгородского городского совета.
На место события экстренно прибыли городские коммунальные службы, а также организации, которые занимаются градостроительством и архитектурой.
Фото: Facebook
На место обвала сразу приехали представители коммунальных служб - водоканала, ГРЭС, организации, обслуживающей уличное освещение, а также сотрудники управления градостроительства и архитектуры и департамента городского хозяйства.
Отмечается, что аварийные службы оградили место обвала, также там дежурят сотрудники муниципальной стражи. К тому же, спецтехника отодвинет МАФ, который находится рядом, чтобы уменьшить нагрузку на плиту и предупредить дальнейший обвал.
Фото: Facebook
Ранее мы писали, что в Киеве на Куреневке провалился асфальт. Авария на самотечном коллекторе на ул. Петропавловской локализована. Движение транспорта ограничено.
Кроме того, в Киеве бетономешалка "ушла" под асфальт. Из автомобиля случился разлив бетона, а спасатели работали над устранением последствий аварии.
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