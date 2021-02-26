Тільки від початку року по Черкаській області під лід провалились і потонули вже шестеро людей

До календарного закінчення зими ще два дні, та, схоже, вона вже закінчилась. Через плюсову температуру шаленими темпами тане не тільки сніг, а й крига на водоймах. Але відчайдухів рибалок - це не лякає. Аби хоч якось застерегти їх рятувальники проводять роз'яснювальні рейди. На одному з них побували і наші кореспонденти.

Ледве стовпчик термометра на вулиці піднявся вище нульової позначки водолази черкаського рятувального підрозділу виходять на ще сковане кригою плесо Дніпра. У сонячні дні, пояснює Артем, лід тане просто з неймовірною швидкістю. Особливо у місцях із сильною течією. Де виходити на кригу вкрай небезпечно.

Артем Орлов, старший водолаз Черкаського рятувального загону:

Вчора біля долини роз провалились двоє чоловіків десь в пів сьомої - тобто, вже небезпечно добре так з'їдає, вдень може до 5 сантиметрів з'їсти.

Пан Станіслав хоч і полюбляє риболовлю, але сьогодні додому повертається рано і без улову. Каже, життя йому значно дорожче.

Станіслав, рибалка:

Я даже не розпаковувся, зайшов подивився, що лід нікчемний - нема чого туди лізти.

Та таких свідомих риболовів не багато. Навіть у будній день під Черкасами на кризі суцільні чорні плями це скупчення рибалок-любителів.

Тримаються поодаль від усіх. Чоловіки обрали більш-менш безпечне місце. Під ними півтора метра глибини, та й течії немає - лід тут ще міцний. Кажуть, далі не підуть, адже вже мають гіркий досвід.

Олександр, рибалка:

Півтора года назад, зійшов з утра - коло дамби нормально було, а потім сиджу, рибачу, а повертатись вже 50 метрів весь масив відірваний. То я вийшов на косу на тут і до моста дійшов - це вже тоді опасно.

Та інших рибалок крихкий лід, схоже, не лякає. Від того хапаються за голову не тільки рятувальники, а й екологи. У пошуках риби любителі заходять навіть у заповідні зони де будь-який рух взагалі заборонений. Крім того, ще й систематично засмічують територію.

Сергій Поліщук, в.о. начальника екологічної інспекції центрального округу:

Я дивуюсь, на скільки у них є сила волі, сила духу, такий лід вночі іти - працювати, рибалити, отримувати задоволення, а немає сили волі прибрати після себе сміття ось що дивує.

Аби вкотре попередити рибалок про небезпеку криги, та нагадати про чистоту довкілля - рятувальники почали проводити на Дніпрі профілактичні рейди. Ще день два і лід на річці стане вкрай крихким.

Юлія Норовкова, речниця ГУ ДСНС в Черкаській області:

Сподіваємось, що люди до нас дослухаються, але це вже вибір кожного - дослуховуватись чи ні до наших порад.

А прислухатися є до чого. Тільки від початку року по Черкаській області під лід провалились і потонули вже шестеро людей, серед них двоє - діти.