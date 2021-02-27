Окрім силових вправ правоохоронці також відпрацювали дії під час можливого замінування суду

Стримувати невдоволених судовими рішеннями сьогодні тренувалися в Черкасах силовики. Умовним мітингувальникам протистояли загони судової охорони, Нацгвардії та поліції особливого призначення.

Перед приміщенням суду палили шини, штурмували будівлю та навіть стріляли з табельної зброї. Усе бачив Станіслав Кухарчук.

Спецтехніка, кільце поліцейських та група невдоволених чоловіків. Ці тренування силовиків під стінами приміщення суду на навчання і не схожі - радше на масштабну акцію протесту. За сценарієм зо два десятки мітингувальників зібралися під будинком правосуддя виявити невдоволення суддівським рішенням.

У буденному житті Вадим підполковник судової охорони. Та сьогодні під його керівництвом - група мітингарів-статистів. Каже, організувати цю роботу непросто. Адже, на відміну від силовиків, дії учасників акцій суцільна імпровізація.

Вадим, працівник Служби судової охорони в Черкаській області:

Імітувати будемо незгоду з рішеннями суду і намагання пройти в судову установу … натовпом? Да!

Та підлеглим Вадима не дають пройти й кількох метрів. Мітингувальників одразу оточують спецпризначенці, спочатку намагаються вгамувати, а потім найбільш активних затримують.

Відпрацювавши сценарій вуличних заворушень, силовики починають другий етап. Уже в залі засідань їм треба завадити мітингувальникам дістатися до судді.

Наступний етап тренувань і геть поставив на вуха цілий квартал довкола будинку правосуддя. За його сценарієм - спецпризначенці мають відбити збройний напад на суддю.

Та лежати нападникові на снігу довго не доводиться: напад відбитий, підзахисний у безпеці. Умовний кілер - чинний офіцер підрозділу швидкого реагування. Каже, умови навчань максимально наближені до реальних, щоб на прикладі бачити, як таким викликам можна протистояти.

Іван Бірца, працівник підрозділу швидкого реагування:

Це для того, щоб злагодити, так би мовити, силові структури, щоб взаємодія була відбиття нападу на суддю.

До цих навчань судова охорона залучила не тільки поліцейських-спецпризначенців, а й підрозділи Національної гвардії та ДСНС. Працювати в реальних умовах їм теж доводиться разом, - каже керівник управління.

Анатолій Харенко, начальник територіального управління Служби судової охорони в Черкаській області:

Ми повинні розраховувати на різноманітні ситуації, які можуть виникати і повинні вміти їх працювати - навіть у таких, коли є групові порушення громадського порядку випадки були особливо, коли розглядались резонансні справи їх в минулому році було близько 26.

Окрім силових вправ правоохоронці також відпрацювали дії під час можливого замінування суду.