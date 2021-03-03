На Каховському водосховищі врятували трьох рибалок [ Редактировать ]
Трьох рибалок врятували на Каховському водосховищі. Чоловіків, які подавали сигнал про допомогу за кілька сотень метрів від берега, помітили рятувальники під час патрулювання.
Повернутись на берег самотужки чоловіки не змогли. Лід під ногами почав стрімко просідати. І рибалки мало не опинилися на відірваній крижині. Дістатися до них вдалося за допомогою катера на повітряній подушці.
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