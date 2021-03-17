Пост - время воздержания пищи животного происхождения и отказа от развлечений, период духовного очищения человека. В 2021 году Великий пост начинается с 15 марта и продлится до Пасхи - 2 мая. Врачи объяснили, при каких проблемах со здоровьем нельзя соблюдать пост, передает newsyou.info.

Согласно рекомендациям врача и пульмонолога, людям, которые болеют коронавирусной инфекцией или же ранее перенесли это заболевание, не должны ограничивать свое питание, даже по религиозным соображениям.

Если же человек уже переболел ковидом и чувствует себя нормально, это не значит, что его организму вторжение вируса далось легко. Поэтому лучше прислушиваться к своему состоянию и если уже решили поститься, то делать себе послабление в виде рыбы и морепродуктов.

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