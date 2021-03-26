"Крым все равно вернется": Кулеба пообещал украинцам вернуть землю в Крыму [ Редактировать ]
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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал "ничтожным" указ президента России Владимира Путина о запрете иностранцам, в том числе гражданам Украины, владеть землей в оккупированном Крыму. После возвращения полуострова под суверенитет Украины право собственности будет восстановлено. Об этом он заявил на брифинге, сообщает пресс-служба МИД.
Министерство иностранных дел сразу сделало заявление по поводу этого ничтожного указа российского президента. Он является продолжением политики притеснений и вытеснения граждан Украины с оккупированного полуострова с параллельной - давайте будем откровенными - руссификацией Крыма.
Глава МИД призвал украинцев обязательно сохранять все документы о праве собственности на землю, в том числе и те, которые выдаются Россией.
Что бы ни делала Россия, Крым все равно вернется, и все акты, которые были приняты Россией за годы оккупации, просто исчезнут в истории. Права законных собственников на земельные участки будут, безусловно, восстановлены после возобновления суверенитета нашего государства в Крыму.
Напомним, что президент России Владимир Путин 20 марте 2020 года принял указ, запрещающий иностранным гражданам владеть землей в приграничных территориях Крыма и Севастополя. В перечень "приграничных территорий" попали Алушта, Ялта, Джанкой, Евпатория, Феодосия, Армянск, Судак, Саки, Керчь и восемь муниципалитетов Севастополя. Документ вступил в силу 20 марта 2021 года.
По данным РБК, по состоянию на апрель 2020 года, иностранные граждане, в основном украинцы, владели в Крыму 11,5 тысячами земельных участков.
"Подробности" писали, что Евросоюз обвинил Россию в нарушении международного права из-за запрета иностранцам владеть землей в Крыму. В ЕС подчеркивают, что Крым - это Украина.
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