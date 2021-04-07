Деревину цінних порід вивозили до ЄС як низькосортну продукцію

На Кіровоградщині викрили масштабний канал нелегального експорту деревини. Оборудку влаштували чиновники з Держлісагентства спільно з посадовцями обласних лісгоспів.

Деревину цінних порід вивозили до ЄС як низькосортну продукцію. Щомісяця продавали майже 600 кубометрів лісу, вартість якого 5 мільйонів гривень.

Оперативники затримали чотири таких вантажівки, а також виявили понад 2 тисячі кубометрів дубу у лісгоспах, які готували на експорт.