На Кіровоградщині викрили масштабний канал нелегального експорту деревини [ Редактировать ]
На Кіровоградщині викрили масштабний канал нелегального експорту деревини. Оборудку влаштували чиновники з Держлісагентства спільно з посадовцями обласних лісгоспів.
Деревину цінних порід вивозили до ЄС як низькосортну продукцію. Щомісяця продавали майже 600 кубометрів лісу, вартість якого 5 мільйонів гривень.
Оперативники затримали чотири таких вантажівки, а також виявили понад 2 тисячі кубометрів дубу у лісгоспах, які готували на експорт.
по теме
Чоловіки рибалили на Дністровському водосховищі, використовуючи заборонені знаряддя
18-річна студентка вирішила підзаробити і по 200 грн прямо на зупинці продавала спецперепустки для проїзду в громадському транспорті
Правоохоронці викрили фінансову піраміду, жертвами якої стали більше ніж 55 тисяч людей
Правоохоронці встановлюють, звідки у чоловіка сонячне каміння, та розшукують причетних до злочину
У спритників вилучили 170 кілограмів ювелірних виробів і майже півтори тонни бурштину