Масштабні навчання з гасіння пожеж у природних екосистемах провели у Запоріжжі.

У Крутоярівському лісництві за тридцять кілометрів від обласного центру рятувальники разом з лісниками та Нацгвардією тренувалися гасити вогонь на відкритій місцевості.

Такі навчання в Запорізькій області проводять щовесни, перед початком літнього сезону, коли люди масово виїжджають у ліс на пікніки. А лісники разом з рятувальниками починають патрулювати зони масового відпочинку.