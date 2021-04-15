У Запоріжжі провели масштабні тренування рятувальників [ Редактировать ]
Масштабні навчання з гасіння пожеж у природних екосистемах провели у Запоріжжі.
У Крутоярівському лісництві за тридцять кілометрів від обласного центру рятувальники разом з лісниками та Нацгвардією тренувалися гасити вогонь на відкритій місцевості.
Такі навчання в Запорізькій області проводять щовесни, перед початком літнього сезону, коли люди масово виїжджають у ліс на пікніки. А лісники разом з рятувальниками починають патрулювати зони масового відпочинку.
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