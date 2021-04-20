На високогір'ї Карпат вирує непогода [ Редактировать ]
Зима на заході України ніяк не відступає. У Карпатах на горі Піп Іван уже сьомий день поспіль вирує негода. Відео звідти розмістив у Фейсбуці начальник Явірницького відділу ДСНС в Івано-Франківській області Василь Фіцак. На високогір'ї без упину сніжить і дме сильний вітер.
За словами рятувальника, температура - чотири градуси морозу, видимість обмежена. Синоптики попереджають про подальше погіршення погоди на Прикарпатті. Уночі очікують заморозки до мінус п'яти.
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