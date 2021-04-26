Житель Іспанії умисно заражав оточуючих коронавірусом [ Редактировать ]
Іспанця заарештували за умисне інфікування людей коронавірусом. Знаючи про свою хворобу, він знімав маску і кашляв на колег та знайомих.
40-річний житель Майорки ходив на роботу та в тренажерну залу, попри температуру тіла 40 і позитивний результат тесту. Загалом заразив двадцять дві людини. Тяжкого перебігу ні в кого не було. Однак чоловіка звинувачують в умисному заподіянні шкоди.
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