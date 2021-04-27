Вакцинація триває. Але не в усіх країнах однаково. Якщо у світі вже зробили понад мільярд щеплень проти ковіду, то понад сотня країн вакцинували лише десять відсотків населення. Україна в кінці списку - пише The New York Times. Повністю вакцинувалися лише дев'ятеро наших співгромадян...

Як почувається вітчизняна економіка на тлі пандемії - розкажемо далі.

Для банків в Україні затвердили нові вимоги роботи. Відтепер у договорах з клієнтами розширено описуватимуть послугу, що надається. У кредитних угодах вказуватимуть весь перелік і вартість додаткових послуг. Шрифт документа має бути розміром більше 11 друкованих пунктів. Нові вимоги вступають у силу від 27 квітня.

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Підвищення тарифів на комунальні послуги очікує на українців найближчим часом. Про це заявив колишній міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель. Спочатку вартість кВт на год може зрости від однієї гривні шістдесяти восьми копійок до двох гривень двох копійок (1,68 до 2,2 грн.).

Загалом же тариф планують збільшити до трьох гривень (3 грн.) Крім того, приблизно на десять відсотків (10%) зростуть тарифи на газ. Згідно з прогнозом Національного банку України цього літа вартість природного газу буде у два рази вища, ніж в аналогічний період минулого року.

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До 1 липня українці отримають квитанцію для оплати податку на нерухомість. Розрахуватися потрібно буде протягом 60 днів. Його розмір залежить від населеного пункту. Місцева влада має право встановлювати ставку, однак її розмір не може перевищувати півтора відсотка (1,5%) мінімальної зарплати.

Цього року це сімдесят гривень вісімдесят копійок (70,8 гривень) за кожен зайвий квадратний метр. Тим, у кого квартира площею до 60 квадратів і будинок до 120 квадратних метрів, податок можна не платити.

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712 гривень - така середня ціна цьогорічного великоднього кошика. Про це йдеться в повідомлення асоціації "Український клуб аграрного бізнесу"

Склад кошика традиційний: паска, десяток яєць, масло, сир, домашня ковбаса, сало, запечена курка і свинина. У порівнянні з минулим роком ціна на великодній кошик збільшилась на 10%. Найбільше подорожчали яйця - на 53%, а також паски - на 21% і курятина на 17%.